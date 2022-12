Dobro da ih nije vidio Grmoja... ili ipak?

Ej, ljudi, ekipa s Vrhovca me povela na Svjetsko prvenstvo! Oni već imaju karte nekoliko mjeseci, a pošto sam sad i ja dio njihova tima, moram reći da se osjećam prihvaćeno i poprilično voljeno. Ničim izazvan murjak u civilu me nakon prvog pregleda putovnica na aerodromu poziva da istupim iz reda. Drhtim kao dildo osnažen novim baterijama. Ovaj jedan iz moje ekipe, Kiki, šapće mi da će me testirat na droge. Onda me natjera da zadignem beduinski haljetak. Iznerviran mojim odugovlačenjem, murjak mi zadiže prokletu halju. I kad je vidio da ispod nosim Viktorija Sikret nježno ružičaste, na ruže printane, satenske ženske bokserice, pao je u trans od smijeha. Sigurno se pitate odakle sirotinji poput mene tako skupe markirane gaćice? Bio je neki strašni tulum večer prije, priča u novoj zgodi Pavle Svirac.