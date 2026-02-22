Malo manje ega, malo više zezanja
Od ‘punkerske bezobraznice’ do zrelosti: Nina Violić sasvim iskreno kod Stankovića
Gostujući u Nedjeljom u 2, Nina Violić govorila je o osobnoj krhkosti skrivenoj iza mladenačkog garda, o glumi kao dubokoj samospoznaji i o društvu koje, po njezinu mišljenju, previše živi u prošlosti. Istaknula je važnost smijeha i neopterećenosti sobom, kritizirala dominaciju ega te podržala borbu za prava glumaca na tantijeme. Osvrnula se i na uspjeh filma „Svadba” kao potencijalni okidač promjena u industriji. Danas, kaže, želi podržavati nove talente i ostati otvorena svijetu koji se mijenja. HRT