Umjerenost u jelu i piću

Nova istraživanja upozoravaju da bi neke od naših omiljenih namirnica mogle nestati do 2123. godine. Trend prema održivosti i etici sve se više širi, što bi moglo dovesti do velikih promjena u prehrambenim navikama. Čokolada, omiljena poslastica većine, mogla bi biti među prvima koja će nestati. Klimatske promjene već uzrokuju dramatično smanjenje stabala kakaovca, što bi moglo dovesti do potpune zamjene održivijim alternativama. Osim čokolade, istraživanje predviđa da bi ribe, meso, tofu, med, avokado i slanutak također mogli biti na rubu izumiranja u prehrani ljudi do 2123. Umjesto toga, alternativne opcije poput burgera biljnog podrijetla, insekata i zamjenskih mlijeka postaju sve popularnije kao ekološki prihvatljivije opcije. (Index)