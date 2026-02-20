Isti atom, drugo pakiranje
Ugljik: od pećinske vatre do nanotehnologije
Ugljik je jedan od prvih elemenata koje je čovjek upoznao – u obliku drvenog ugljena, čim je ovladao vatrom. Nastaje pougljenjavanjem drva pri visokoj temperaturi bez prisutnosti zraka, kada organska tvar gubi vodik, kisik i druge elemente, a raste udio ugljika. Drveni ugljen ima veću energetsku vrijednost od drva, služio je kao gorivo, redukcijsko sredstvo pri taljenju metala i kao pigment – od pećinskih crteža do tiskarskih boja (CMYK sustav). Druga alotropska modifikacija je dijamant, poznat još starim Grcima. Krajem 20. stoljeća otkriveni su fulereni, nanotubule i grafen – novi oblici ugljika s izvanrednim svojstvima. Od kamenog do svemirskog doba, ugljik oblikuje tehnologiju i materijale budućnosti. Nenad Raos za Bug