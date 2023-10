Uzaludne igre u saborskoj igraonici

Čovjek koji drži do sebe, ne bi se borio za pobjedu u uzaludnosti. No naš premijer nije takav čovjek, on je potpuno predan uzaludnosti. AP se u parlamentu, dok se lupalo, iz petnih žila trudio da pobijedi u disciplini uzaludnosti jedne nacije. I, valja priznati, pobijedio je. Istina je da je njegova pobjeda uzaludna, baš kao i ovacije zastupnika čiji politički opstanak ovisi o stanju njegove volje, ali to sada nije tema. Imali smo, dakle, povlašteni uvid u stanje hrvatske nacije. Hrvatska nacija je, najkraće rečeno, nacija koja se natječe u uzaludnosti, ali i nacija koja se veseli pobjedama u uzaludnosti. Hrvatska je tu, njezino stanje je upravo onakvo kakvo smo mogli vidjeti prilikom uzaludnog podnošenja izvješća o stanju nacije – posve uzaludno. Uzaludno je tražiti da promjena dođe od onih koji traže Hrvatsku, jer je ona tu, umjesto da nam ponude državu – ona, naprotiv, nije tu, nje nema. Imamo Hrvatsku, ali nemamo državu. Marko Vučetić za Autograf.