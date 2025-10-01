Robusta nervoza, arabica depresija
Cijene kave rastu, a razloge treba tražiti na plantažama svjetskog Juga i u poremećajima globalne trgovine
Cijene kave rastu zbog klimatskih promjena, suša, poplava i poremećaja u lancima opskrbe. Brazil, najveći proizvođač arabice, i Vijetnam, glavni izvoznik robuste, bilježe značajne padove proizvodnje. Posljedica su skokovi cijena – arabica je lani poskupjela 58 %, robusta čak 70 %. Predviđa se da će do 2050. površine za uzgoj kave pasti za polovicu. To znači skuplju jutarnju šalicu, bilo kod kuće ili u kafiću, jer se troškovi uzgoja i transporta prelijevaju na police trgovina i račune gostiju. Faktograf