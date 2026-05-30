Novi porezni razredi: "Paušalcima" s prihodima iznad 19.900 € davanja rastu i do 82% - Monitor.hr
Danas (07:00)

Prvo te navuku niskim davanjima, a onda ti uzmu mjeru

Vlada uvodi veća porezna i doprinosna opterećenja za paušalne obrtnike s godišnjim prihodima iznad 19.900 eura, dok za preostalih 60 posto obrtnika davanja ostaju ista. Razlog promjena je snažan rast broja obrtnika (na 101.000) i borba protiv prikrivenog zapošljavanja. Povećanje davanja raste s prihodima: obrtnici u razredu do 30.600 eura plaćat će 310 eura više, dok oni s prihodima između 50.000 i 60.000 eura (oko 9 posto obrtnika) bilježe skok od čak 82 posto, odnosno 3.752 eura više godišnje. Prihodi iznad 60.000 eura i dalje znače automatski izlazak iz paušalnog sustava. tportal, 24 sata


Jučer (08:00)

Porezom protiv pohlepe

Vladin novi paket za “hlađenje” ekonomije i uvođenje pravednosti, Plenković dao intervju za RTL Danas

Premijer Andrej Plenković predstavio je antiinflacijski paket temeljen na, kako kaže, solidarnosti i pravednosti, s ciljem smanjenja inflatornih pritisaka i zaštite standarda građana. Ključne mjere, koje stupaju na snagu 1. siječnja, uključuju oporezivanje prekomjernih bruto marži iznad 15 % za srednje i velike tvrtke, izmjene paušala za obrtnike i kratkoročni turistički najam te potpuno ukidanje poreza na mirovine. Za paušaliste kaže da ionako imaju povoljniji porezni tretman nego netko tko radi i plaća sva ostala davanja i doprinose, a njihov broj je narastao na više od 100 tisuća. Tu su i iznajmljivači, čiji se donji prag diže. To je toliko minimalna i simbolična nova donja granica da se neće nikome ništa dogoditi…Plenković je istaknuo stabilan gospodarski rast kroz 20 kvartala i porast standarda, odbacivši kritike o vladinoj odgovornosti za inflaciju. Također je obranio nova kadrovska imenovanja Ante Žigmana i Davida Sopte. Net, Index

21.04. (10:00)

Uf puno je to neoporezivih dodataka... bilo bi šteta kad bi to netko, hm, skresao

Prosječna plaća premašila 1600 eura, no i dalje je ‘bildaju’ neoporezivi dodaci

U jeku inflacijskih pritisaka i sindikalnih prosvjeda, podaci pokazuju nastavak trenda rasta primanja u Hrvatskoj. Prosječna neto plaća (uključujući neoporezive naknade) premašila je 1600 eura, dok su sami neoporezivi primici u prvom tromjesečju iznosili gotovo 600 milijuna eura. Poslodavci takvim isplatama pokušavaju ublažiti pritiske na rast osnovica bez dodatnog poreznog opterećenja. Paralelno, broj paušalnih obrta prešao je 105 tisuća, što sugerira daljnju popularnost ovog modela, unatoč sumnjama Porezne uprave na prikriveno zapošljavanje radi izbjegavanja javnih nameta. Realni rast plaća nastavlja se rekordni 35. mjesec zaredom. Poslovni

14.10.2025. (21:00)

Kad porezni broj raste brže od inflacije

Paušalci i iznajmljivači predvode rast broja obveznika

Prema najnovijim podacima Porezne uprave, broj poreznih obveznika u Hrvatskoj porastao je u gotovo svim kategorijama. Paušalnih obrta sada je više od 100 tisuća, što je rast od 15 posto u godinu dana, dok je broj obveznika najma porastao 12 posto. Raste i broj tvrtki koje plaćaju porez na dobit, a jedino turistički iznajmljivači bilježe usporavanje. Ukupno, broj obveznika porastao je 6,8 posto, što upućuje na sve veću formalizaciju i legalizaciju prihoda. Lider

17.09.2025. (14:00)

Fiskalna stega za sve

Fiskalizacija 2.0 i paušalni obrt: što se stvarno mijenja od 2026.

Od 1.1.2026. paušalni obrti moraju fiskalizirati transakcijske račune izdane fizičkim osobama i zaprimati eRačune, dok obveza njihova izdavanja dolazi tek 2027. Računi za firme (B2B) do tada se i dalje mogu izrađivati u Excelu ili predlošcima. U svakom slučaju trebat će vam program za fiskalizaciju. Ulazne eRačune možete pratiti kroz besplatnu MikroeRačun aplikaciju ili neki drugi softver. U praksi, najveća promjena za većinu paušalaca bit će upravo fiskalizacija računa prema građanima. Fiskalopedija… službeno na stranicama Porezne

15.01.2025. (22:00)

Početak godine je ono vrijeme za papirologiju i računanje

Oprez: Danas istječe rok za predaju izvješća o porezima i dohotku za obrtnike paušaliste

Doprinosi za radnika koji zarađuje minimalnu plaću iznose oko 170 eura za mirovine i 160 za zdravstveno mjesečno, ukupno oko 330 eura. Obrtnik paušalist smije mjesečno zaraditi 5000 eura da bi zadržao taj status, i na pet tisuća eura prihoda državi plati samo 352 eura poreza i doprinosa, što je najpovoljniji oblik sudjelovanja na tržištu rada. Otkako je liberalizirana mogućnost plaćanja paušalnog poreza i pojednostavljena papirologija, danas imamo 120 tisuća registriranih obrtnika od kojih se svaki drugi bavi uslužnim zanatstvom. Otkako je liberalizirana mogućnost plaćanja paušalnog poreza i pojednostavljena papirologija, danas imamo 120 tisuća registriranih obrtnika od kojih se svaki drugi bavi uslužnim zanatstvom. Poslovni

10.12.2024. (12:00)

Dobra godina za paušalce

S povećanjem praga za ulazak u PDV mnogi će izaći iz njega, trebaju napraviti ovo

Od 1. siječnja 2025., prag za obvezan ulazak u sustav PDV-a povećava se na 60.000 eura, omogućujući mnogim poduzetnicima izlazak iz sustava. Oni koji žele izaći trebaju do 15. siječnja 2025. podnijeti zahtjev za brisanje Poreznoj upravi preko ePorezne. Obvezno je sastaviti konačni obračun PDV-a za 2024. i dostaviti ga do 20. siječnja 2025., uz plaćanje obveze do kraja siječnja. Treba ispraviti iskorišteni pretporez na dugotrajnu imovinu i zalihe te riješiti primljene predujmove. Posebna pažnja potrebna je kod prijelaza na isporuke oslobođene PDV-a kako bi se izbjegle pogreške i dvostruko oporezivanje. Lider

04.04.2024. (14:00)

A da ih se pusti da rade?

Paušalni obrti sve češće modus prikrivenog radnog odnosa i nelojalna konkurencija

Broj zaposlenih u obrtima i slobodnim zanimanjima prošle je godine porastao za 9150 ili 4,8 posto, čime je dosegnuo gotovo 200 tisuća. Tijekom prošle godine broj paušalista porastao je sa 66,8 na više od 77,5 tisuća. Njihov udjel u ukupnom broj obveznika po dohocima od samostalne djelatnosti tako je dosegnuo gotovo 55 posto. Taj trend traje već godinama jer je to administrativno jednostavniji i porezno najpovoljniji režim oporezivanja. No, s vremenom su se počeli prepričavati primjeri o otkazivanjima ugovora o radu s poslodavcem i nastavka rada za istog poslodavca, ali u formi paušalnog obrta. U tom kontekstu posebno je istican i rad za strane kompanije. U svakom slučaju Porezna uprava je potkraj 2021. pokrenula pojačan nadzor s ciljem propitivanja obilježja nesamostalnog rada u sferi paušalnih obrta. Poslovni

29.11.2023. (09:00)

Malo nosiš papire okolo jedno vrijeme, ali da se srediti

Možete biti stalno zaposleni i istovremeno voditi paušalni obrt

Imate svoj paušalni obrt, no posao ne ide kako treba ili vam se pak ukazala prilika i za stalno zaposlenje koju razmišljate prihvatiti zbog svih financijskih izazova. Pitanje svih pitanja glasi: možete li biti zaposleni negdje drugdje, a i dalje ostati paušalist koji će zadržati svoj obrt? Mijenja li se pritom vaš status i ako da, kako? Odgovor je – da. Možete biti i zaposlenik na puno radno vrijeme kod drugog poslodavca i paušalist i da, vaš se status mijenja. No nije ništa komplicirano niti nepremostivo. Važno je samo da vas poslodavac prijavi na zdravstveno i mirovinsko, koje više kao obrtnik ne morate plaćati (uz vašu prethodnu odjavu, odlazak u Poreznu upravu itd…) Savjeti

16.02.2022. (15:00)

Kvaka 22

Paušalni obrtnici otvorenim pismom protiv nelogičnosti: Jesu li i sastanci s klijentom – prikriveni rad?

Jedan od glavnih kriterija upitnika porezne po kojima se prosuđuje je li nešto prikriveni rad jest pitanje: Postoji li isplatitelj primitaka čije isplate čine 50% ili >50% vaših ukupnih primitaka? Upravo je to pitanje na koje svaki paušalac mora dati odgovor i ako je on pozitivan (što se u razgovoru s mnogima ispostavlja da većinom jest, čak i kada imaju više klijenata), paušalac ima veliku šansu dobiti rješenje da obrt koristi za prikriveni nesamostalni rad. Kako su istaknuli i u svom otvorenom pismu, inicijativa paušalnih obrtnika smatra da je proizvoljna evaluacija kriterija od slučaja do slučaja netransparentna i pogrešna – te pozivaju na bodovanje. Tražimo jasne kriterije i jasna pravila igre, te da nas se napokon pusti da radimo i živimo, tražimo li previše? Netokracija

12.02.2022. (19:00)

Pa ti probaj radit

Porezna od paušalca traži da plati 93 tisuće kuna

Paušalni obrtnici koje poreznici proglase prikriveno zaposlenima morat će platiti poreze i doprinose na cjelokupne iznose koje su primili, odnosno prihod će im se tretirati kao bruto 2 plaća, što znači da bi mnogi narednih tjedana i mjeseci mogli dobiti rješenja da su dužni nekoliko desetaka ili stotina tisuća kuna, piše Telegram. Radi se o iznosima zbog kojih bi mnogi mogli završiti pod ovrhama i dugotrajnim blokadama, a uglavnom se radi o ljudima iz IT sektora ili kreativnih industrija. Ako stvarno dođe do naplate, moj će se život drastično promijeniti jer ja taj novac nemam. Nemam nikakvu imovinu, živim isključivo od svog rada – rekao je jedan od paušalaca kojem je porezna naplatila čak 93 tisuće kune. Index