Prvo te navuku niskim davanjima, a onda ti uzmu mjeru
Novi porezni razredi: “Paušalcima” s prihodima iznad 19.900 € davanja rastu i do 82%
Vlada uvodi veća porezna i doprinosna opterećenja za paušalne obrtnike s godišnjim prihodima iznad 19.900 eura, dok za preostalih 60 posto obrtnika davanja ostaju ista. Razlog promjena je snažan rast broja obrtnika (na 101.000) i borba protiv prikrivenog zapošljavanja. Povećanje davanja raste s prihodima: obrtnici u razredu do 30.600 eura plaćat će 310 eura više, dok oni s prihodima između 50.000 i 60.000 eura (oko 9 posto obrtnika) bilježe skok od čak 82 posto, odnosno 3.752 eura više godišnje. Prihodi iznad 60.000 eura i dalje znače automatski izlazak iz paušalnog sustava. tportal, 24 sata