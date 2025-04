Samo je ljubav tajna prepunog hipodroma

‘Sve vezano uz najkomercijalnijeg hrvatskog nacional-patriotskog izvođača pitanje je profita. Ako govorimo o ekonomskim varijablama legitimne ponude potražnje. Druga je stvar to što je i koliko je (ne)kvalitetno ono što se nudi. Thompson se već neko vrijeme šlepa na sportske uspjehe, isto kao Severina, Zaprešić Boys i ini izvođači koje champovi ili finalisti prigrle kao svoje budnice i koračnice. Nije to njihov problem’, izjavio je Anđelo Jurkas za tportal. No, ima ih koji misle drugačije, uz tvrdnju kako oko njega (više) nije važna politička ni ideološka priča, jer ga sluša raznolika publika neopterećna politikom i ideologijom. No, za neke je i dalje polarizirajuća figura, dokazuje tema na Forumu.