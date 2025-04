Umjesto Marsovaca s letećim tanjurima - svemirske alge

U suradnji s NASA-om proveden je već drugi u nizu test izdržljivosti dizajna svemirske nastambe pod tlakom. Naime, Sierra Space smatra da strukture svemirskih postaja ne moraju nužno biti krute, već se mogu načiniti i od fleksibilnih materijala, složiti, pa u svemiru – napuhati. Stoga moraju provjeriti kako taj pristup funkcionira u stvarnosti, a to se čini upravo ovakvim testovima. Na snimci je test na kojem je došlo do puknuća, no to je namjerno napravljeno kako bi se ispitala njegova strukturalna čvrstoća. Bug