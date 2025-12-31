Jedan čovjek, tri kontinenta i previše crvenih tipki
Na izmaku godina koju su obilježili povratak Trumpa, ratovi i raspad iluzija Zapada
Godinu 2025. obilježio je povratak Donalda Trumpa i njegov utjecaj na gotovo sve: rat u Ukrajini bez mira, kaotične mirovne igre s Putinom i Zelenskim, carinski ratovi koji su uzdrmali globalnu ekonomiju i dodatno oslabili Europu. Bliski istok ostao je u plamenu unatoč „Trumpovom miru“, EU se pokazala razjedinjenom i ovisnom o SAD-u, a Srbija je ušla u najdublju političku krizu desetljeća. Svijet se formalno stabilizirao, ali stvarno – opasno nakrivio. tportal