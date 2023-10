Veličine kao naš otok Lastovo

To područje graniči s Izraelom i Egiptom, a ima izlaz na Sredozemno more. Pokriva površinu široko oko deset kilometara i dugačko 41 kilometar. Ondje živi nešto više od dva milijuna ljudi, što je u prosjeku oko 5.500 ljudi po četvornom kilometru. Za usporedbu: u Izraelu je gustoća naseljenosti oko 400 ljudi po četvornom kilometru. Tu žive uglavnom Palestinci, a stanovništvo je u prosjeku vrlo mlado. Pojasom Gaze od 2007. godine vlada militantni islamistički Hamas. On odbija mirovni proces s Izraelom. U svojoj povelji Hamas poziva na uništenje Izraela. Otkako je Hamas došao na vlast 2007. godine Izrael je Gazu klasificirao kao “neprijateljski teritorij” i uglavnom ju do danas blokira. Izrael kontrolira kopneni pristup, more i zračni teritorij. Blokadu Gaze uveliko podupire i Egipat, njen jedini susjed. Kao rezultat toga, gospodarska izolacija dovela je do drastičnog pogoršanja životnih uvjeta. Stanovništvo uglavnom živi u siromaštvu. DW