Poji ovo da ne bacin!

Tisja Kljaković Braić, splitska akademska slikarka, crtačica, humoristkinja i spisateljica, čuvena je postala prije nekoliko godina, i to zahvaljujući Facebooku. Ona je, koliko računam, prva naša istinska zvijezda koja se do malenih i svjetlucavih galaksija hrvatskoga neba uspela preko društvenih mreža, nehotice. Sljedeći kojem se to dogodi bit će hotimice. Objavljivala je danima, pa mjesecima svoje crteže – možda to i nisu karikature – s prizorima iz bračne i obiteljske svakodnevice. Ljudima se to svidjelo, dijelili su i digitalno umnožavali njezine crteže u stotinama i tisućama virtualnih primjeraka, pa je tako Tisja postala čuvena… piše Miljenko Jergović