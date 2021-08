Influencer se rodi

Živo me interesuje kojoj li je to majci svetosavske invencije – a legion im je ime – palo na pamet da patrijarha Porfirija nagovori da se digitalizuje i otvori nalog na Instagramu. Što je promptno i učinjeno, a patrijarh je do trenutka slanja ovog teksta u štampu već bio sakupio 8.300 „pratilaca“, and counting. Šta je sledeće? Fejsbuk? Nalog na Tviteru? Tiktok? Linkedin? Kao zakleti protivnik digitalizacije hrišćanstva, toplo savetujem patrijarhu da momentalno ugasi Instagram nalog. Moja neznatnost, inače, nije „tradicionalni vernik“, što je generičko ime za zatucane dilbere i još zatucanije maramare koji ne izbijaju iz crkve, ali strogo vode računa da im mačka ne pređe put ili da – sakloni Bože – uključe mašinu za veš na Petku pred Preobraženje. O, ne. Naprotiv. Držim da SPC vapi za modernizacijom – i nastaviće da vapi, jer je stvar beznadežna – ali digitalizacija, instagramizacija i tviterizacija nemaju nikakve veze s modernizacijom, one su sunovrat pisma i pismenosti, elektronska forma idolatrije, „zagađenje svetlosti“ i još štošta… piše Svetislav Basara o svom prijatelju patrijarhu i pojašnjava vama ostalima što su društvene mreže.