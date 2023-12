Populisti light vs populisti strong

Kad premijer kaže da nam je bolje, onda u to ne treba sumnjati. I biti čangrizav. Uostalom, samo tri i pol godine nakon zagrebačkog i banovinskog potresa uspjela je obnova nekoliko desetaka stambenih objekata, čak i nekoliko zgrada i povijesnih znamenitosti. Uspjesi se naprosto gomilaju. Bilo je, doduše, u tekućoj godini i ponešto afera i skandala. No, premudri premijer uvijek s pravom naglašava da se za dobrim konjem uvijek praši. Kako je u Hrvatskoj osjetno više kadrovskih konjina nego rasnih konja, broj smijenjenih ministara dosegnuo je hvalevrijednih 30, ali i to je, po Plenkoviću, dokaz kako za našu dobrobit stalno treba pronalaziti i one bolje od najboljih. Mi to zaslužujemo. Jedini je to razlog učestalih promjena u ministarstvima i javnom poduzećima, a ne tlapnje o nekakvoj fluidnoj korupciji. Željko Krušelj ironično za Glas Podravine.